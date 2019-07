50 Jahre Mondlandung – Sondersendung mit Ungereimtheiten

Eine kurze Sondersendung zum 50. Jahrestag der Mondlandung.

In diesem Video gehe ich auf Zuschauerkommentare ein, die meinen, die Mondlandung seit von vielen unabhängigen Sternewarten und Amateurfunkern überwacht und mit aufgezeichnet worden.

Das dem Nicht so war, wird in diesem Video anschaulich erklärt. Die Triangulationsthese von Harald Lesch wird ebenfalls demontiert in diesem kurzen Video.

