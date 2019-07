Profit oder Wirkung: Das Geschäft mit Krebserkrankungen

Der Onkologiemarkt boomt – was aber nicht in erster Linie am wachsendem Bedarf durch die steigende Anzahl von Krebserkrankungen liegt. Die Gewinne mit Medikamenten für Chemotherapien steigen kontinuierlich, trotz Fragen zur Wirksamkeit. RT Reporterin Maria Janssen hakt nach.

Maria Janssen geht der Frage nach, was es mit dem wachsenden Onkologiemarkt auf sich hat. Warum werden manche Medikamente schneller zugelassen als andere, obwohl diese deutlich weniger oder harmlosere Nebenwirkungen haben? Was tut unser Gesundheitsministerium dafür, dass unsere Gesundheit nicht den Profitjägern in der Pharmaziebranche zum Opfer fällt?