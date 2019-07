Moskau: USA sollen Atomwaffen nur im eigenen Land stationieren

Eine F-15C Eagle startet von der NATO-Luftwaffenbasis Incirlik in der Türkei. Bild: U.S. Air Force photo by Tech. Sgt. Taylor Worley

Die Washington Post berichtete am Dienstag, dass in einem kürzlich veröffentlichten Dokument eines der NATO angeschlossenen Gremiums angegeben wurde, dass US-Atomwaffen in mehreren europäischen Ländern gelagert werden. Dies führte erst kürzlich in Belgien zu politischen Diskussionen.

Russland ruft die USA deshalb dazu auf, Atomwaffen nur auf ihrem eigenen Territorium zu….