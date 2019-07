Leak: Kauft Israel gestohlenes Öl aus Syrien?

Das sogenannte SDC ( kurdische Milizen US Proxy’s) fördern und stehlen syrisches Öl in den von der US – Koalition besetzten Gebieten Raqqa und Deirzzor und verkaufen es an ISRAEL.

Die Frage,die sich mir stellt ist, wie dieses gestohlene Öl nach Israel gelangen soll?

Durch Syrien von Nord nach Süd über Gholan oder Jordanien wohl kaum. Auch über den Irak geht es nicht, die irakische und syrische Armee kämpfen gemeinsam und sichern ihre Grenzen gemeinsam.

Über die Türkei und dann per Schiff via Mittelmeer?

Warten wir es ab.

Es ist schon mehr als dreist , was hier für miese Spielchen abgezogen werden.

Durchgesickerte Dokumente, die von der Zeitung Al-Akhbar veröffentlicht wurden, zeigen, dass Ilham Ahmad, Mitvorsitzender des Syrischen Demokratischen Rates (siehe Kurdisches Contra), den israelischen Mossad-Agenten Mordechai (Moti) Kahana zum einzigen autorisierten Verkäufer von Syriens geraubtem Öl auf dem internationalen Markt ernannt hat (siehe Israel). Kahana war der Hauptbetreiber der Wahhabitischen Kontraste in Südsyrien, bevor die syrische Armee seine Vermögenswerte liquidierte und das Gebiet 2018 befreite. Klick Bild für Quelle und grösser