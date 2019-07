US-Politiker sprechen auf der Konferenz der iranischen Opposition

Umstrittene Gruppe MEK steht im Verdacht, ein Kult zu sein

Die umstrittene iranische Oppositionsgruppe Mujahedeen-e-Khalq(MEK) hielt am Samstag ihre jährliche Konferenz “Freiheit für Iran” in ihrem Hauptsitz Ashraf 3 in Tirana, Albanien ab. Sie nennen ihre iranische Oppositionskoalition den National Council of Resistance of Iran (NCRI – Nationaler Rat des iranischen Widerstands). Die “gewählte Präsidentin” des NCRI ist die Vorsitzende der MEK, Maryam Rajavi. Unter den vielen Rednern waren mehrere ehemalige US-Politiker, vor allem Rudy Giuliani, der ehemalige Bürgermeister von New York City und einer der persönlichen Anwälte Präsident Trumps.

Die MEK werden von Kritikern oft als Kult bezeichnet. Die Gruppe war viele….