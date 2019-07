RÜCKBLICK: 64 Jahre später, CIA enthüllt lang verschwiegene Beteiligung am Militärputsch im Iran

Dieses Video wurde von The Real News Network im Jahr 2017 produziert und von acTVism Munich auf freiwilliger Basis ins Deutsche übersetzt. Darin spricht Malcolm Byrne — stellvertretender Direktor des nichtstaatlichen National Security Archive an der George Washington Universität, an der er das Projekt zu Iran-U.S.-Beziehungen des Archivs leitet — über die langerwarteten und lange verborgenen CIA-Dokumente, die wichtige Details über den Sturz der demokratischen Regierung des Iran 1953 durch die USA und Großbritannien enthalten. Video und mehr….



