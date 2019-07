Paris 2019: Migranten stürmen Polizeilinien

Ein neues Video zeigt Hunderte von afrikanischen Migranten, die nach dem vorgestrigen ersten Protest von GiletsNoir (Schwarz-Westen) die Polizeilinien stürmen.

Gilets Noir besteht aus undokumentierten (illegalen) Migranten, die auf den Straßen von Paris schlafen und jetzt Unterkunft, Staatsbürgerschaft oder das Recht auf Daueraufenthalt verlangen.

A new video shows hundreds of African migrants storming police lines after yesterday’s first #GiletsNoir (#BlackVests) protest

Gilets Noir consists of undocumented (illegal) migrants who sleep on the streets of Paris &now demand housing, citizenship or permanent residency rights pic.twitter.com/6ZUEkRGPOw

— BasedPoland (@BasedPoland) 13. Juli 2019