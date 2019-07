Salvini schreibt: Nationalfeiertages für die Übernahme der Bastille und Pfiffe für Macron

Das tut mir so leid.

Aber wichtiger ist ja, Carola zu belohnen und mich und die Italiener anzugreifen…..

#Macron fischiato a Parigi durante la festa nazionale per la presa della Bastiglia.

Come mi dispiace.

Ma l’importante è premiare Carola e attaccare me e gli Italiani… pic.twitter.com/v4PTmz4HLU

— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 14. Juli 2019