Wer in Schweden auf Facebook gesperrt werden will, braucht praktisch nur über Tommy Robinson zu schreiben. Dann wird er für 30 Tage von Facebook befreit. Vielleicht sollten das viel mehr Menschen tun, um in die Realität zurückzukehren. Aber das ist eine andere Geschichte…

Da Tommy Robinson wegen Verstoßes gegen eine gerichtliche Anordnung verurteilt wurde, führte Facebook einen Bann gegen Robinson durch – alle Verknüpfungen in Bezug auf die…..