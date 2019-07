Chinesische Truppen sollen in Venezuela gesichtet worden sein

Angeblich wurden chinesische Truppen kürzlich in Venezuela gesichtet, so berichtete Conflicts News Worldwide (Twitter: @ConflictsW) am Sonntag.

Chinese soldiers spotted in Fuerte Tiuna today #Venezuela pic.twitter.com/EjKY5AzpSe — CNW (@ConflictsW) 14. Juli 2019

Nach Angaben der Konfliknews befanden sich die chinesischen Truppen in der Region Fuerte Tiuna in Venezuela.

Der Monitor fügte hinzu, dass einige Berichte behaupteten, dass diese Soldaten an einem Bildungsaustausch zwischen den chinesischen und venezolanischen Spezialeinheiten teilnahmen.

Die chinesische Regierung hat behauptet, dass sie keine Streitkräfte nach Venezuela geschickt hat, um das Land zu verteidigen oder an einer Militäraktion teilzunehmen.

China und Venezuela unterhalten enge Beziehungen, die bis hin zur wirtschaftlichen und politischen Zusammenarbeit reichen.