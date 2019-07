Moslembrüder: keine harmlose Gemeinschaft

Moslembruderschaft. Voltairenet.org veröffentlicht das aktuelle Buch von Thierry Meyssan “Before Our Very Eyes, Fake Wars and Big Lies: From 9/11 to Donald Trump”

„In dieser Folge mit dem Titel „Die mörderische Moslembruderschaft“ beschreibt Thierry Meyssan die Entstehungsgeschichte der ägyptischen Geheimgesellschaft der Moslembrüder sowie deren Reaktivierung durch den britischen Geheimdienst nach dem Zweiten Weltkrieg. Und wie diese Gruppe letztendlich durch den MI6 benutzt wurde, um politische Morde in der ehemaligen britischen Kronkolonie auszuführen.

Der „arabische Frühling“ und die Moslembruderschaft

Auf dem Fundament der alten Moslembruderschaft schufen 1951 die britischen Geheimdienste eine…..