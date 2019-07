Das ist Krieg

Der Feiges Imperialistische-Krieg der USA gegen den Iran

Der Iran hat 2.5 Millionen Barrel an Rohöl an einem Tag exportiert, bevor Trump einseitig den Vertrag gekündigt hatte.

Im letzten Monat exportierte Iran nur 300,000 Fässer pro Tag.

Die iranische Wirtschaft hat 2016 um 12.9 % zugenommen, nachdem der UN-Sicherheitsrat den nuklearen Deal unterzeichnet hat und die Sanktionen aufgehoben wurden.

In diesem Jahr wird die iranische Wirtschaft unter den US-Sanktionen um 6 % schrumpfen.

Der Rial ist im vergangenen Jahr um 60 % zusammengebrochen. Die Inflation beträgt bis zu 37 %. Die Kosten für Lebensmittel und Medizin sind um bis zu 60 % gestiegen. Bild finanzen100.de

…passend dazu….

Und wieder die Straße von Hormus: Hat Iran versucht, einen britischen Tanker zu kapern?

Die erwartete Zuspitzung des Konfliktes mit dem Iran ist heute eingetreten. Und wieder sind Anschuldigungen der USA und der Briten der Grund.

Der Grund des Konfliktes zwischen dem Iran und den USA tritt in den Medien immer weiter in den Hintergrund. Der Grund ist, dass die USA das Atomabkommen mit dem Iran gebrochen haben. Nun versuchen sie nach Kräften, dem Iran die Rolle des Bösewichts in dem Konflikt anzuhängen. Die Medien sprechen entsprechend auch nicht von einem…..