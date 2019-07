In der Ukraine ist es mit der Pressefreiheit nicht weit her. Heute gibt es dafür ein neues und eindeutiges Beispiel, über das in Deutschland nicht berichtet wird.

Ich habe am Montag über die aktuelle Situation in der Ukraine berichtet. Der ukrainische Fernsehsender News One wollte zusammen mit dem russischen Fernsehen eine Sendung machen, in der per Video-Schalte Ukrainer und Russen miteinander diskutieren können. Die Sendung sollte den Namen „Wir müssen reden“ tragen. Und reden….