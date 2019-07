Neue Harvard-Studie: Cannabis kann die Anzahl von Spermien erhöhen

Cannabis und Spermien

Untersuchungen der Harvard University zeigen, dass Cannabis entgegen der landläufigen Meinung die Spermienzahl tatsächlich erhöht und nicht reduziert.

Dr. Jorge Chavarro an der Harvard T.H. Chan School of Public Health in Boston, sagte in einer Erklärung. “Wir wissen viel weniger, als wir glauben zu wissen.”

Mit der Legalisierung von Cannabis auf der ganzen Welt haben viele Wissenschaftler und Gesundheitsexperten seine Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit erneut untersucht. Mehr hier….