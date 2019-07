Die NATO modernisiert die Raketenabwehrsysteme in Europa nach dem Ende des INF-Vertrags

Nachdem Russland die Teilnahme am Vertrag über die Beseitigung von Flugkörpern mit mittlerer und geringer Reichweite (ADRM) nach der Ankündigung der USA, vom Vertrag zurückzutreten, ausgesetzt hat, prüft die NATO die Möglichkeit, die Raketenabwehrsysteme in Europa zu modernisieren, um den russischen 9M729-Marschflugkörpern entgegenzuwirken, die nach Ansicht von Washington und der NATO verstoßen action PRSMD, schreibt die New York Times unter Berufung auf nicht genannte europäische Beamte.

Insbesondere ist geplant, Aegis Ashore-Systeme in Rumänien und Polen mit modernisierten Radaren und Abfanggeräten für die Abwehr russischer 9M729-Marschflugkörper auszustatten.

Gleichzeitig hat NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg traditionell festgestellt, dass Raketenabwehrsysteme in Europa nicht gegen Russland gerichtet sind.

„Die Raketenabwehrsysteme der NATO richten sich nicht gegen Russland und sind nicht in der Lage, russische Interkontinentalraketen abzuschießen. Dieses System soll Bedrohungen von außerhalb des euro-atlantischen Raums abwehren “, sagte Stoltenberg. Ihm zufolge wird sich das Bündnis unmittelbar nach Beendigung des Vertrags ohne den INF-Vertrag an die Welt anpassen.

„Wir werden koordiniert und ausschließlich defensiv vorgehen. Wir haben nicht die Absicht, Atomraketen in Europa einzusetzen, aber ich kann immer noch nicht über die Einzelheiten der NATO-Pläne sprechen “, schloss Stoltenberg.

Er sagte auch, dass Russland, wenn es die 9M729-Raketen loswird, den INF-Vertrag retten kann, und erinnerte daran, dass Russland 1987 in wenigen Wochen Marschflugkörper und Mittelstreckenraketen zerstört hat.

«Moskau kann es jetzt tun, wenn es den Vertrag einhalten will», sagte er.

Wir erinnern daran, dass das russische Verteidigungsministerium im Januar 2019 die Eigenschaften der 9M729-Rakete enthüllte. Nach Ansicht der russischen Seite verstößt die Rakete nicht gegen den Vertrag, weshalb ihre Zerstörung nicht erforderlich ist. News-Front