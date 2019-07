Für Pussy Riot gelten US-Gesetze nicht

Die USA mögen es gar nicht, wenn sich Ausländer in ihre (Innen-) Politik einmischen. Aber das gilt nicht für ihre Protegés wie Pussy Riot.

In den USA ist es Ausländern streng verboten, sich politisch zu betätigen, sie müssen sich erst als „ausländische Agenten“ registrieren lassen. Wie wichtig die USA das Thema nehmen, sehen wir an dem Theater um die vermeintliche Russland-Affäre oder auch bei der Verhaftung der russischen Studentin Maria Butina. Butina ist eine Waffennärrin und hatte während ihres Studiums in den USA Kontakt zur US-Waffenlobby aufgenommen. Das allein reichte schon…..