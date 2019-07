EU/Iran: Doch noch ein “Trumpf im Ärmel”?

Putin und Xi Jinping. Foto (Juni 2018): Kremlin.ru/ CC BY 4.0

Chancen für eine erfolgreiche Diplomatie gibt es nach Einschätzung des Leiters der Münchner Sicherheitskonferenz nur in Zusammenarbeit mit Russland und China

EU-Vertreter seien alarmiert oder besorgt, wurde am Wochenende auf den Nachrichtenkanälen verbreitet, nachdem Iran angekündigt hatte, sich bei der Urananreicherung nicht mehr an die im JCPOA vereinbarten 3,67 Prozent zu halten (Iran will Urananreicherungsgrenze “nach Bedarf erhöhen”). Iran werde mit Ablauf der nächsten 60 Tage einen weiteren Schritt unternehmen, der eine Verpflichtung…