Nach jahrelangen Verhandlungen hat der BGH zwei Ärzte freigesprochen, die wegen der Unterstützung von Selbsttötungen und Unterlassung von Hilfemaßnahmen angeklagt waren (BGH, 07.05.2019 – 5 StR 132/18, 5 StR 393/18).

Einer der beiden Angeklagten musste sich seit 2013 vor Gericht verantworten, weil er einer 44-Jährigen dabei half, ihr Leben zu beenden.

Seit ihrer Jugend litt die Frau unter chronischen Schmerzen, auf ihr Verlangen hin verschrieb ihr der Hausarzt ein starkes Schlafmittel, mit dem sie sich das Leben nehmen wollte.

Nachdem sie eine mehrfach tödliche Dosis eingenommen hatte, kontaktierte sie den Arzt per SMS – als dieser bei ihr ankam, war sie bereits bewusstlos, er ließ sie sterben, indem er keine Wiederbelebungsmaßnahmen einleitete.

Der zweite Fall bezieht sich auf zwei Freundinnen aus Hamburg, die im Alter von 85 und 81 Jahren beschlossen hatten, aufgrund ihrer zunehmenden Beschwerden gemeinsam zu sterben.

Auf Wunsch der beiden Frauen ergriff ihr Arzt ebenfalls keinerlei Rettungsmaßnahmen, als sie in seiner Anwesenheit gemeinsam einen tödlichen Medikamentencocktail einnahmen.

Die beiden Angeklagten wurden nun in einem wegweisenden Urteil des Bundesgerichtshofs freigesprochen.

Obwohl die Beihilfe zum Suizid in Deutschland grundsätzlich straffrei ist, war es bisher verboten, Sterbenden lebensrettende Maßnahmen zu verwehren.

Der BGH sah die Ärzte in diesem Fall jedoch nicht zur Rettung der Leben verpflichtet, da es sich um die Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechts der Frauen gehandelt habe – diese sei laut dem Bundesgerichtshof zu respektieren.

Das Urteil ist jedoch keineswegs ein Freifahrtschein für ärztliche Sterbehilfe: Die “geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung” ist gemäß § 217 StGB noch immer verboten. Via Jura Fakten

Ähnliche Beiträge