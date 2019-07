»Wir fordern den Abzug der US-Atomwaffen aus Büchel«

Am Wochenende protestiert die Friedensbewegung gegen »atomare Teilhabe« der BRD in der NATO. Ein Gespräch mit Anne Balzer

An diesem Wochenende veranstaltet die Internationale Kampagne gegen Atomwaffen, ICAN, gemeinsam mit anderen Friedensorganisationen ein Aktionscamp vor dem Fliegerhorst in Büchel gegen dort stationierte Atomwaffen. Was haben die da verloren?

Sie befinden sich dort im Rahmen der sogenannten nuklearen Teilhabe der Bundesrepublik innerhalb der NATO. Dagegen protestieren wir, denn bei einem potentiellen Atomwaffeneinsatz…..

Machen wir die Airbase dicht!

Ohne die US-Airbase in Ramstein wäre ein Krieg der USA gegen den Iran nicht möglich.

Die Problematik rund um die größte US-Militärbasis außerhalb der Vereinigten Staaten gewinnt vor dem Hintergrund der Spannungen zwischen den USA und dem Iran neue Brisanz. Rubikon war bei „Stopp Ramstein 2019!“ vor Ort mit dabei.

von Adriana Sprenger, Burak Erbasi und Nicolas Riedl Der strahlend blaue Himmel über Ramstein ist am Tag der Protestkundgebung frei von den tonnenschweren, olivgrünen und ohrenbetäubend lauten Militärmaschinen der US Air Force. Nichtsdestotrotz dringt ein stetiges, unheilvolles Dröhnen von der…..