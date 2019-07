Israels neue Luftangriffe auf Syrien beweisen, dass der US-Russland-Israel Nationale Sicherheits-Gipfel ein Erfolg war

Es gibt keinen überzeugenderen Beweis, dass der historische Nationale Sicherheits-Gipfel in Jerusalem vergangne Woche zwischen Russland, «Israel» und den USA ein Erfolg war, als die neuesten anti-iranischen Luftschläge in Syrien des selbst-ernannten «Jüdischen Staates», die mehr als wahrscheinlich im voraus von Moskau gebilltigt wurden als Teil seiner regionalen «Balance»-Strategie in Verfolgung einer «New Detente» (Neue Entspannung).

«Israel» führte mehrere Luftschläge gegen, wie die Medien behaupteten, angebliche IRGC Basen in Syrien um Mitternacht am 1. Juli durch, in Missachtung der weit verbreiteten Erwartung, dass dies nie mehr passieren würde, nachdem Russland einige sehr stark beachtete, aber dennoch irreführende Aussagen über sein angeblich “alliiertes” Engagement gegenüber dem Iran in der Woche abgegeben hatte. Der historische Nationale Sicherheits-Gipfel in Jerusalem zwischen Russland, «Israel» und den USA wurde weithin als Misserfolg bezeichnet, nachdem Moskau Teherans…

