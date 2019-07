Der neue Tankerkrieg gegen den Iran

Mit der Kaperung von zwei iranischen Tankern ist der Wirtschaftskrieg gegen den Iran intensiviert worden und hat eine neue Steigerung erreicht. Iranische Offizielle haben Saudi-Arabien davor gewarnt, einen Öltanker als “Geisel” zu halten, indem sie dies als “illegale Ergreifung” und als einen Fall von “Lösegelderpressung” bezeichnen, was darauf abziele, Zugeständnisse vom Iran zu erhalten. Es handelt sich um den Tanker “Happiness I, der im saudischen Hafen von Jeddah festgehalten wird.

Und am Donnerstag haben britische Royal Marines einen iranischen Tankers in der Strasse von Gibraltar aufgebracht und beschlagnahmt, was “eine Form der Piraterie” vom iranischen Aussenministerium am Donnerstag beschrieben wurde, was beweist, London befolge “die…..