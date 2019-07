Russland und China: Eine strategische Allianz für das 21. Jahrhundert

Die strategische Allianz zwischen Russland und China wird wohl die gesamte Geopolitik des 21. Jahrhunderts prägen.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat in dieser Woche den chinesischen Präsidenten Xi Jinping zu einem dreitägigen Staatsbesuch in Moskau empfangen. Dass sich beide sehr gut verstehen, zeigt sich auch daran, dass sie sich in den vergangenen sechs Jahren fast 30 mal persönlich getroffen haben. Präsident Xi bezeichnete Putin als seinen engsten Freund und internationalen Verbündeten.

Noch wichtiger ist dabei, dass die beiden Nationen eine strategische Partnerschaft einge­gangen sind, die sich prägend auf die Geopolitik des 21. Jahrhunderts auswirken könnte.

Putin und Xi, die in dieser Woche auch das jährlich in St. Petersburg stattfindende Interna­tionale Wirtschaftsforum besucht haben, unterzeichneten eine ganze Reihe bilateraler Handelsabkommen, um den Handel in Eurasien und in der ganzen Welt voranzutreiben.

Von besonderer Bedeutung sind dabei die ständigen Bemühungen Moskaus und Pekings, den internationalen Handel in den jeweiligen Landeswährungen….