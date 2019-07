Donald Trump: Mohammed bin Salman macht eine “spektakuläre Arbeit”

Bild:REUTERS/Amir Levy

US-Präsident Donald Trump hat beim G20-Gipfel in Japan den Diktator und saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman über den grünen Klee gelobt. Trump sagte, dass er ihn als “einen Freund (friend of mine)” sehe und dass er

eine spektakuläre Arbeit gemacht hat.

—

(have done a spectacular job.)

Als ein Reporter den US-Präsidenten fragte, ob er den Mord an dem Journalisten Jamal Khashoggi in seinem Gespräch mit dem Kronprinzen thematisiert habe, der im saudischen Konsulat in Istanbul durchgeführt wurde, konterte dieser nur:…..