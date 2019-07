Propaganda – Kampf gegen die Wissenschaft für Krieg, Mord, Folter, Vergewaltigung

Obwohl ein großer Teil der heutzutage allumfassenden Propaganda wirklich plump ist und berühmte Autoren und Denker in der Vergangenheit genau vor den Zuständen gewarnt haben, wie wir sie heute vorfinden, und wir ja auch in der Vergangenheit ähnlich gelagerte plumpe Propaganda zuhauf hatten, ist der sichtbare Widerstand dagegen minimal. Viele bekannte Wissenschaftler und Intellektuelle verhalten sich regimetreu, obwohl die naturwissenschaftliche Faktenlage in vielen Fällen immer wieder glasklar aufzeigt, dass die Propagandabehauptungen der größte Schwachsinn sind.

Auch Menschen, die für den Überfall fremder Länder „aus humanitären Gründen“ sind oder weil sie „den Rebellen helfen“ wollen, können nicht einfach die Grundlagen der Physik ignorieren. Sie tun es allerdings doch. Möglich machen das letztlich die Medien, die eigentlich nur noch eine riesige Propagandamaschine sind, die lediglich innerhalb gewisser Grenzen Diskussion erlaubt. Diese Diskussionen können und sollen durchaus heftig sein. Das simuliert Freiheit und lenkt auch schön von den eigentlichen Schwerverbrechen der Mächtigen ab. Und solange die Medien – oder wenigstens einige bekannte Medien – nicht das…..