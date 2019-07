Mann stolpert in einen Kaninchenbau und stößt dabei auf 700 Jahre alte Höhle der Tempelritter

Bildnachweis: Caters

Ein Tourist, der bei den Caynton Caves in der Nähe von Shifnal in Shropshire, einer Grafschaft in den britischen West Midlands nahe Wales, unterwegs war, machte eine unglaubliche Entdeckung.

Michael Scott aus Birmingham zog es zu den Höhlen, weil er Legenden und Gerüchte darüber gehört hatte, wie die berüchtigten Tempelritter sie im 17. Jahrhundert in ein unterirdisches Heiligtum verwandelt haben sollen.

Das Datum der Stätte ist jedoch umstritten, und einige offizielle Quellen bestreiten die Verbindung zu den Templern. Sie bestehen vielmehr darauf, dass es sich um eine Grotte handelt, die Ende des 18. oder Anfang des 19. Jahrhunderts erbaut wurde, lange nachdem die Tempelritter ihre Macht in dem Bereich verloren hatten.

Während Scott im Wald fotografierte, stieß er auf ein Kaninchenloch….