Die Narren im linken Spektrum bekämpfen einen nicht-existenten Faschismus und akzeptieren den Markt

Interview mit Diego Fusaro:

Diego Fusaro ist einer der am meisten kontroversen Intellektuellen in Italien, da er eine ideologische Position vertritt, die konservative und linke Positionen kombiniert.

Er ist ein Marxist, und er bezieht sich auf Gramsci, Pasolini und Costanzo Preve. Gleichzeitig ist er Anti-Globalist und für Souveränität, und damit vertritt er Positionen, denen auch viele Salvini-Anhänger zustimmen würden. Einige seiner Bücher wurden in Spanien veröffentlicht, sowohl von Herausgebern aus dem linken Spektrum, etwa „Antonio Gramsci, the passion of being in the world“ (Ed. Siglio XXI) oder „Still Marx“ (Ed. El Viejo Topo), oder aus dem rechten Spektrum, wie das kürzlich veröffentlichte „The counterattack“ (Ed. Fides). Fusaro hat heterodoxe Gedanken, die Kritik von beiden Seiten anzieht, und er wurde oft sowohl als Roter als auch als Faschist gebrandmarkt. Das gilt auch für jene, die ihn interviewt haben und sie werden beschuldigt, dass sie die Aufmerksamkeit auf ihn lenken. Wir tragen hier gerne dieses Risiko, denn die Ideen dieses modernen Philosophen der italienischen Politik verdienen es, bekannt zu werden.

Frage: Sie haben gerade „La Notte del Mondo“ (Die Nacht der Welt) veröffentlicht. Erläutern Sie bitte, warum wir uns in einer finsteren Nacht befinden und wo sich hier die Wege von Marx und Heidegger kreuzen.

Antwort: Mein Buch „La Notte del Mondo. Marx, Heidegger e il tecnocapitalismo“ (UTET, 2019) ist ein Versuch, über die Kategorien von Marx….