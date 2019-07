Wie Google Politik macht und die öffentliche Meinung beeinflusst

Google ist längst zu einem politischen Instrument geworden und beeinflusst die öffentliche Meinung massiv.

Google kann über seine Algorithmen beeinflussen, welche Seiten Ihnen bei einer Suchanfrage gezeigt werden und welche nicht. Das zeigt sich besonders bei politischen Fragen. In Deutschland wurde darüber kaum berichtet, aber in den USA hat eine Enthüllungsplattform mit versteckter Kamera Gespräche leitender Google-Mitarbeiter gefilmt, die offen sagen, dass Google im nächste US-Wahlkampf eine wichtige Rolle spielen will, indem es bei Suchanfragen positive Nachrichten über Trump unterdrückt und stattdessen negative Meldungen zeigt.

Im Gegensatz zu deutschen Medien haben…