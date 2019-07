Warum diese drei Länder die wahre Troika des Bösen sind

Es gibt Monster unter uns. Jeden Tag lese ich über irgendeinem amerikanischen “Plan”, entweder einen neuen Ort zu überfallen oder anderweitig Schmerzen zu verursachen, um eine “nicht konforme” ausländische Regierung davon zu überzeugen, sich ordentlich zu verhalten. Letzte Woche war es der Iran, aber nächste Woche könnte es genauso gut wieder der Libanon, Syrien oder Venezuela sein. Oder sogar Russland oder China, die beide als “Bedrohungen” angesehen werden, obwohl amerikanische Soldaten, Matrosen und Marinesoldaten an ihren Grenzen sitzen und nicht umgekehrt. Die Vereinigten Staaten sind vielleicht einzigartig in der Geschichte der Welt, da sie überall Bedrohungen sehen, auch wenn sie in Wirklichkeit von niemandem bedroht werden.

Genauso oft erfährt man von neuen Grausamkeiten durch Israelis, die wehrlosen Arabern zugefügt werden, nur weil sie die Macht dazu haben. Am vergangenen Freitag schoss die israelische Armee wieder und tötete in Gaza vier unbewaffnete Demonstranten und verletzte 300….