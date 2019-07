Dies und Das – Aktuelles und Realität

Eigentlich hatte ich einen 2X Artikel geplant (eins davon der Hr. X, Teil 2), aber die Welt und die Ereignisse darin haben Vorfahrt …

Nur bedingt witzig aber durchaus interessant: Natürlich verfolgte ich den Gipfel in Osaka und wie üblich weniger das Laute und Offizielle als vielmehr das Unscheinbare, das was am Rand geschieht – und vor allem auch wie. Eines der Fundstücke dabei: merkel, die – anders als alle anderen Regierungs-Chefs – *nicht* winkt beim Gruppenphoto. Und etwas eigentlich Bekanntes war ungewöhnlich deutlich zu sehen, nämlich dass sie ihre Hand-Raute wie ein- und ausgeschaltet macht. Dabei fand ich einen Verdachts-Komplex bestätigt. Die Raute ist weder ihre eigene Geste noch eine natürliche. Es ist vielmehr etwas, das man ihr irgendwann relativ früh als „Lösung für fast alle Situationen“ mit gab.

In diesem Zusammenhang sah ich noch eine andere interessante kleine Situation, eine grauzonige sozusagen. Diese nahm merkel offenbar nicht als klar im Rauten-Raster befindlich wahr, war aber zugleich verunsichert und suchte etwas, das ihr Halt gab – und genau das ist mAn die Hauptfunktion der Rauten-Geste. In dieser Grauzonen-Situation konnte man beobachten, dass sie einen starken Drang nach Halt hatte, zugleich aber die Situation die „volle“ Raute nicht erlaubte….