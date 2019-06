Geld für Krieg und Rüstung aber nicht für das Volk

Sie leben in Zelten auf der Straße. Kein fließend Wasser keine Toilette. Manche von ihnen gehen einer geregelten Arbeit nach, aber das Einkommen reicht nicht. Wohnungen in den Großstädten sind nur noch für Gut verdienende erschwinglich.

While Congress use Billions of Tax Payers $$$ to fund Sanctuary Cities which aids & abets Illegal Aliens, Americans live on the streets in Tents with no running water. California, Detroit, Chicago & many more cities ran by Democrats. Where are Sanctuaries for Americans? #HR3218 pic.twitter.com/Fc7AlVwnw0

— Diamond and Silk® (@DiamondandSilk) 26. Juni 2019