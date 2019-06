Trump auslöschen?

Bild: jimmywatt

Donald Trump ist der personifizierte Wahnsinn, garniert mit einer kräftigen Mischung fehlender tiefergehender Ahnung über Zusammenhänge nahezu aller Art. Keine Ahnung, ob ich auch schreiben dürfte, dass der Mann dumm wie Brot ist, aber eben, weil das unklar ist, lasse ich es natürlich besser.

Obwohl andererseits …

Dieser Mann, Präsident des derzeitigen Imperiums, dessen Ende vielleicht noch nicht nah ist, aber doch so langsam Konturen annimmt, macht Politik wie eine trotzige Göre, bei denen die Eltern vergessen haben, ein paar Nuancen Niveau und Empathie in die pädagogische Ausbildung zu integrieren. Das wäre nicht schlimm, denn verwöhnte Gören gibt es haufenweise, und normalerweise ist deren Verhalten zwar störend und strapaziert die eigenen Nerven erheblich. Doch das gemeine trotzige Gör ist nur selten mit der Fähigkeit ausgestattet, andere Länder auslöschen zu können, oder auch nur damit zu drohen (ok, Letzteres geht zwar, führt in aller Regel aber zu nichts Konkretem).

Ich weiß nicht, ob Trump verwöhnt ist, habe mal irgendwo gelesen, dass er es…..