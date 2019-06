Australien plant neuen US-Militärhafen zur Bekämpfung Chinas

….Kriegsvorbereitungen auf dem ganzen Planeten nehmen zu….

Ein neuer Bericht der Australian Broadcasting Corporation (ABC) enthüllt, dass Australien an seiner Nordküste in der Nähe von Darwin einen neuen US-Militärhafen baut, der in der Lage ist, Tausende von US-Marines zu beherbergen. Das ganze gehört zum Plan Washingtons um dem aufstrebenden China in der östlichen Hemisphäre entgegen zu treten.

Dies kommt zu einer Zeit, in der Washington in die Thukydides-Falle gerät (die sich auf China bezieht, die aufstrebende Macht), die die USA und den Status quo herausfordert und eines Tages irgendwo im stark umkämpften Südchinesischen Meer und im westlichen Pazifik zu einem ausgewachsenen Krieg führen könnte.

Der „geheime Plan“ wurde am Montag von ABC enthüllt. Mehrere Verteidigungs- und Regierungsbeamte gaben an, dass der neue Seehafen 40 Kilometer von Darwin, der Hauptstadt des Northern Territory, entfernt sein würde. Der genaue Standort ist Glyde Point, ein Ort mit relativ tiefem Zugang zum Wasser, an dem eines Tages große Kriegsschiffe anlegen können.

Der neue Hafen würde es dem US-Militär ermöglichen, größere Kriegsschiffe anzulegen als in Port Darwin. Es bietet auch einen Aussichtspunkt, um die eskalierenden Spannungen im Südostchinesischen Meer zu bewältigen.

Port Darwin wurde kürzlich für 99 Jahre an das chinesische Unternehmen Landbridge vermietet. Es wird immer offensichtlicher, warum die USA sich beeilen, in der Region präsent zu sein.

In den letzten Jahren hat Darwin eine wachsende Präsenz von US-Marines erlebt. Der jüngste Einsatz von 2.500 Marinesoldaten zu Beginn dieses Jahres war eine der größten Rotationen aller Zeiten.

Regierungsbeamte übermittelten ABC keine Einzelheiten zu den mit dem Bau des neuen Hafens verbundenen Kosten. Die Regierung von Morrison und die US-Botschaft in Australien haben keine Pläne für den neuen Hafen offiziell angekündigt.

„Es ist klar, dass die Amerikaner vorhaben, in der Region zu bleiben, um ihre Präsenz zu stärken und die Allianz zu stärken. Eine Einrichtung wie diese wäre meiner Meinung nach eine logische Entwicklung“, so Rory Medcalf, Sicherheitsanalytiker von der Australian National University in Canberra , zu ABC.

Es bleiben noch viele Fragen offen, wer den neuen Hafen finanziert und wie viele Kriegsschiffe er aufnehmen kann. Es ist sehr klar, dass die Absicht der USA für den Hafen ist, einem aufstrebenden China in den Gewässern des Westpazifiks entgegenzuwirken. Weitere Beweise, dass das amerikanische Imperium sich für den Krieg mit China vorbereitet.