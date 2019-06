NATO fordert Russland auf, seine Marschflugkörper vor August zu zerstören

Die USA sagen, dass “alle Optionen auf dem Tisch” sind

Jason Ditz

Die NATO fordert, dass Russland bis August alle seine 9k729 Marschflugkörper bedingungslos zerstört oder nicht näher beschriebene Auswirkungen zu spüren bekommt. Beamte räumten ein, dass man nicht erwarte, dass Russland diese Raketen tatsächlich zerstören wird.

Iskander auf Basis eines MZKT-7930Wikipedia

Die 9k729-Raketen sind die Quelle für Vorwürfe der Vereinigten Staaten von Amerika, Russland habe gegen den Vertrag über nukleare Mittelstreckenraketen (INF) verstoßen. Russland bestreitet, dagegen verstoßen zu haben, und besteht darauf, dass sie eine kürzere Reichweite haben, als in diesem Vertrag festgelegt ist.

Dies sollte jedenfalls keine Rolle mehr spielen, da die USA bereits angekündigt haben, dass sie sich aus dem INF zurückziehen, so dass nicht zu erwarten ist, dass sich Russland an einen Vertrag mit gebunden fühlt, bei dem keine anderen Unterzeichner gibt.

US-Botschafter Kay Bailey Hutchison sagte Reportern, dass “alle Optionen auf dem Tisch liegen”, was Vergeltungsmaßnahmen betrifft, aber vorerst denken die Vereinigten Staaten von Amerika nur an “konventionelle Systeme” und nicht an eine sofortige nukleare Reaktion.

Die zugrunde liegende Bedrohung besteht darin, dass die Vereinigten Staaten von Amerika oder die NATO im Allgemeinen an der russischen Grenze Atomwaffen aufstellen werden, was der INF nicht zugelassen hätte, an den sie sich aber nicht mehr halten. Russland hat davor gewarnt, dass dies zu einer Krise auf dem Niveau der Kubakrise von 1962 führen würde. Antikrieg