Marschmusik für die Tagesschau ARD betreibt das Geschäft des militärischen Komplex

Autor: U. Gellermann

„Regimentsgruss Marsch“ – so beginnt die 29. Folge der MACHT-UM-ACHT,

der alternativen Sendung zur Tagesschau. Erneut fasst die YouTube-Serie

Meldungen der wichtigsten Nachrichten-Sendung Deutschlands zusammen, die

gnadenlos ihren Staatsvertrags-Auftrag, der auf dem Grundgesetz basiert, missachten.

Zwar kann die Tagesschau melden „Trump-Zusage an Duda – USA wollen

1000 Soldaten nach Polen verlegen“, will die Nachricht aber nicht mit

Umfeld und Fakten grundieren. Denn diese weitere Verlegung von

US-Soldaten in Richtung Russland dient nur der imperialen Ausweitung der

NATO, diese gefährliche Kriegsvorbereitung wiederum sollte mit Zahlen

ergänzt werden, damit der Zuschauer weiß, worum es geht: “Die USA gaben….

