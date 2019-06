USA Migration Heuchelei und Härte

US-Abschottungspolitik: Trump setzt Massenabschiebung vorläufig aus. Katastrophale Zustände in Camps für Minderjährige

In den USA wird die Kritik an der rigorosen Abschottungspolitik von Präsident Donald Trump lauter. Nachdem in der vergangenen Woche ein Bericht über die Zustände in mehreren Auffanglagern für minderjährige Einwanderer an der US-Südgrenze für Empörung gesorgt hatte, legten die ABC News am Sonntag (Ortszeit) nach. Mit Verweis auf einen Bericht der Ärztin Dolly Lucio Sevier war dort von »mit Foltereinrichtungen vergleichbaren Bedingungen« in den Lagern die Rede. Lucio Sevier hatte vergangene Woche zwei Camps für minderjährige Migranten im Bundesstaat Texas besucht, nachdem dort mehrere Grippefälle bekannt geworden waren. Das Leben in den Einrichtungen sei geprägt durch »extrem kalte-…..