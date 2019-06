Trump droht mt totaler Vernichtung des Iran

Trump hat am Dienstag in einem Tweet dem Iran mit der totalen Vernichtung gedroht. Er schrieb: “Jeder Angriff des Iran auf etwas Amerikanisches wird mit grosser und überwältigender Macht beantwortet. In einigen Bereichen bedeutet überwältigend die Auslöschung.” Dann fügte er hinzu, “Kein John Kerry & Obama mehr“, was sich auf seinen Vorgänger bezieht und keine Verhandlungen und Vereinbarungen bedeutet.

Nur ein Psychopath, Kriegstreiber, Massenmörder und Faschist bedroht ein Land mit der Auslöschung.

Trump droht dem Iran mit der totalen Vernichtung, wenn es sich gegen eine Verletzung des Luftraums durch die Amerikaner wehrt, wie am vergangenen Donnerstag geschehen.

Mit seiner Drohung liefert Trump den zionistischen Neocons und den…..