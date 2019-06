Es wird gezündelt: Wie das ZDF seine Leser täuscht

In den sozialen Netzwerken, hier auf Facebook, da glaubt man bei öffentlich-rechtlichen Sendern ein besonders naives und den öffentlich-rechtlichen Manipulationen schutzlos ausgeliefertes, weil vornehmlich junges Publikum vor sich zu haben.

Hier ist der Ort, so wohl das Kalkül, an dem man Stimmung machen, die eigene Agenda Setting Funktion dahingehend missbrauchen kann, Meldungen so selektiv zu gestalten, dass durch die Auslassung ein Bild erweckt wird, das keinerlei Verbindung zur Realität mehr hat.

Das ZDF hat heute unseren Preis für besonders dreiste und miese Manipulation gewonnen, und zwar damit:

Immer mehr Lokalpolitiker sind verbaler oder auch physischer Gewalt ausgesetzt. Der Hass verlasse zudem häufiger die sozialen Medien und werde offen an Mitarbeiter und Ehrenamtliche in der Kommune gerichtet.

Die drei Behauptungen basieren auf der „Umfrage“, die wir hier besprochen haben. Die drei Behauptungen zeichnen sich dadurch aus, dass sie allesamt falsch sind.

Zunächst die Fakten, soweit sie von Kommunal.de, die die Umfrage…..