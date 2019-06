Reuters

Die Untersuchung des Absturzes des Flugzeugs MH17 der Malaysia Airlines in der Ostukraine war von Anfang an kompromittiert. Der Absturz am 17. Juli 2014 erfolgte kurz nach der “Euromaidan-Revolution” in Kiew – die im November 2013 begann und am 23. Februar 2014 in der Amtsenthebung des gewählten Präsidenten Janukowitsch gipfelte, der von John McCain, Victoria Nuland und dem damaligen US-Botschafter in der Ukraine (heute Botschafter in Griechenland) Geoffrey Pyatt für die USA sowie verschiedenen EU-Akteuren freudig unterstützt wurde.

Russland reagierte mit der “Annexion” der Krim – eine große Mehrheit seiner Bevölkerung hatte für Janukowitsch gestimmt – und damit war der Zugang zu ihrem einzigen Warmwasserhafen gesichert. Dort wurde kein Schuss abgegeben, aber in der Ostukraine (Donbass) war es…..