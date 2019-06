In diesem Video stellen wir Abschnitte unserer Interviews von 2015 bis heute zusammen, die sich mit dem U.S. Drohnenprogramm, der Rolle der U.S. Air Base Ramstein, sowie allgemein mit dem Militarismus befassen. Dazu gehören Analysen von investigativen Journalisten wie Jeremy Scahill, Politikexperten wie Noam Chomsky, Rainer Mausfeld und Yanis Varoufakis, sowie Friedensaktivisten wie Reiner Braun.

