Stell dir vor, es ist technische Revolution, und keiner geht hin. Bei Künstlicher Intelligenz herrscht in Deutschland weitgehend Skepsis vor — oder man nimmt das Thema nicht ernst (genug). Vom Datenthema lässt die große Mehrheit lieber die Finger und hofft, dass es Experten in den USA und China schon regeln werden — irgendwie, zum Guten, wenn möglich. Mitten in diesem kollektiven Unbehagen fiel dem Autor das eben erschienene Buch von Gernot Brauer in die Hand: „Die Bit-Revolution. KI steuert uns alle in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft.“ Die Lektüre erwies sich als ein wahrer Glücksfall, auch weil Lesevergnügen, Wissensgewinn und Erklärung selbst hochkomplexester Sachverhalte Hand in Hand gehen.