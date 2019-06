Startbahn der neuen US-Drohnenbasis in Nigerist fertig

Bild: DANIEL ASSELTA/U.S. AIR FORCE

110 Millionen “Investment” in Niger, einem der ärmsten Länder der Welt…..

Die Start- und Landebahn des neuen US-Drohnenflugplatzes bei Agadez in Niger ist fertig aber von der Regierung des Staates Niger noch nicht für Drohneneinsätze freigegeben.

STUTTGART, Deutschland – Die US-Streitkräfte haben die Arbeiten an der Start- undLandebahn eines neuen Flugplatzes bei Agadez in Niger zu Ende geführt. Vertreterder U.S. Air Force (vermutlich von der USAFE-AFAFRICA auf der US Air Base Ram-stein) haben aber am Mittwoch mitgeteilt, dass es noch mehrere Monate dauernwird, bis der Flugbetrieb……