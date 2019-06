Die 10.000 der “weltbesten” Spione operieren in Washington DC

Wie viel tausende US-Spione im Ausland tätig sind und Geheime Operationen durchführen wurde in diesem Artikel nicht thematisiert. Anhand des US-Budget müssen es zehntausende von US-Spionen sein.

Über eine Million Menschen strömen täglich in die Hauptstadt des Landes. Gesetzgeber, Lobbyisten, Beamte, Studenten und Touristen – und rund 10.000 der besten Spione der Welt.

Wie J.J. Green von WTOP in seiner dreiteiligen Serie über Washington D.C. feststellt: “In diesen geordneten Chaos sind Ausländer in ausgeklügelte Netzwerke verwickelt, deren einziger Zweck es ist, Geheimnisse zu stehlen.

Greens Zahl für 10.000 Spione stammt aus dem Internationalen Spionagemuseum in D.C. und das FBI kann diese Zahlen bestätigen.

“Es ist beispiellos – die Bedrohung durch unsere ausländischen Gegner, insbesondere China auf der Wirtschaftsspionage und der Spionagefront”, sagte Brian Dugan vom FBI – Assistant Special Agent in Charge of Counterintelligence im Washingtoner Außenbüro.

“Ein Spion ist unscheinbar. Ein Spion kann irgend jemand sein, ein Schüler in der Schule, ein Gastprofessor, dein Nachbar . Es könnte ein Kollege oder jemand sein, der mit die Fußball spielt, fügte Dugan hinzu.

Es gibt mehr als 175 ausländische Botschaften, Residenzen, Kanzleien und diplomatische Vertretungen in D.C. Zehntausende von internationalen Studenten leben in der Region. Und unzählige Geschäftsleute mit Verbindungen zu ausländischen Nachrichtendiensten gehen täglich ein und aus.

Die Ausbildung hochqualifizierter Spione, insbesondere derjenigen, die in Washington arbeiten, macht sie für gewöhnliche, ahnungslose Menschen praktisch unsichtbar.

Washington, nach aktuellen und ehemaligen US-Geheimdienstquellen, ist normalerweise der Ort, an dem die meisten Länder ihre besten Spione schicken. So WTOP

Der langjährige CIA-Agent Robert Baer sagte WTOP, dass selbst die besten Spionagejäger es schwer haben, ausländische Agenten in Washington zu enttarnen oder zu fangen.

“Jeder in der Spionagebranche arbeitet verdeckt. Wenn sie also in Washington sind, arbeiten sie entweder in einer Botschaft oder sie sind ein Geschäftsmann und man kann sie nicht unterscheiden. Und sie sind gut, also hinterlassen sie keine Spuren ihrer Kommunikation”, so Baer, der fügte weiter hinzu: “Mit dem Darknet und verschiedenen privaten Verschlüsselungsplattformen, Algorithmen und dem Rest davon kann man hier in Washington, D.C., operieren, und wenn man gut ist und diszipliniert und vorsichtig ist, wird das FBI es nie bemerken.”

Russland Russland Russland Russland Russland

Der pensionierte CIA-Beamte und Russlandexperte John Sipher stimmt zu und sagte WTOP im April 2018, dass Moskau Hunderte von Spionen hat, die auf amerikanischem Boden leben. Und es sind die Besten.

“Sie haben irgendwo in der Größenordnung von 175 bis 200 Spionen in den Vereinigten Staaten”, sagte Sipher. Allerdings stellt Green fest, dass der tatsächliche nachrichtendienstliche Fußabdruck Russlands in den Vereinigten Staaten viel größer ist.

“Die Russen konzentrieren sich zu sehr auf die Vereinigten Staaten. Sie sehen uns als ihren Hauptgegner, den Hauptfeind. Alle Elemente der Staatsmacht – sei es der diplomatische Dienst, der Nachrichtendienst oder die Polizei – seien auf die Vereinigten Staaten ausgerichtet, fügte Sipher hinzu.”

Kompliziertes

Laut Baer ist einer der Schwerpunkt der D.C. Spione, die mit Hilfe von US-Staatsbürgern arbeiten und daher Gesetze brechen weil sie ihnen helfen.

“Es gibt eine großen Bevölkerungsteil, der im Ruhestand ist oder kurz vor dem Ruhestand steht. Die Babyboomer gehen alle und diese Bevölkerung sucht nach Jobs. Sagte Dugan und fügte hinzu, dass ausländische Spione die Sozialen Medien nutzen oder ähnliche Ressourcen, um diejenigen mit nationalem Sicherheitshintergrund zu rekrutieren.

“Natürlich wird es immer Momente geben, in denen wir Leute dazu bringen werden, sich für eine Zusammenarbeit mit dem Feind zu entscheiden. Und wir werden sie finden und wir werden sie enttarnen”, sagte ein optimistischer Dugan.