Ab wann bist Du ein Cyborg?

Wieviele Nanobots benötigt ein Organismus, um nicht mehr als Humanoid zu gelten, sondern als Cyborg???

Was ist kleiner als ein Brotkrumen und kann das 8.000fache seines Gewichts tragen? Wenn du an eine Ameise denkst – denke noch kleiner. Nanoroboter [oder kurz ‚Nanobots‘] sind so klein, dass sie auf der gleichen Ebene wie Viren und Bakterien funktionieren. Ein Nanometer ist ein Millionstel Millimeter, oder 40.000 mal kleiner als die Dicke des menschlichen Haares.

Eine Million Nanoroboter passen auf einen Stecknadelkopf. Diese winzigen Roboter sind programmierbar. Sie nehmen Befehle entgegen und erledigen Gelegenheitsarbeiten, wie das Reinigen von verstopften Arterien oder das Herumschwimmen in den Ozeanen, um chemische Verschmutzung zu essen. Die Wissenschaft nennt sie die grösste Sache ’seit der Erfindung von Schnittbrot‘. Diese Technologie existiert als T4-Bakteriophage jedoch seit……