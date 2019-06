Präsident Trump: “Ich weiß wer für den 11. September verantwortlich ist”

ABC NEWS hat den Präsidenten der Vereinigten Staaten zensiert.

Hier ist der Wortlaut der aus dem Interview der ABC News geschnitten wurden. Das Interview wurde gestern Abend ausgestrahlt .

Weißt du, als ich gewählt wurde, dachten alle, wir würden am nächsten Tag im Krieg sein. Hat sich aber nicht so herausgestellt. Und unser Land wird heute mehr respektiert als in vielen, vielen Jahrzehnten zuvor. Ich habe das Militär wieder aufgebaut. Unser Militär war nach Präsident Bush und dem Krieg im Nahen Osten völlig erschöpft. Sie wissen es war eine schreckliche Entscheidung im Nahen Osten zu intervenieren. Schrecklich, schrecklich, schrecklich. Ich… ich denke, dass es die schlechteste Entscheidung in der Geschichte unseres Landes war. Und übrigens, der Irak hat das World Trade Center nicht attackiert. Es war nicht der Irak. Es waren andere Leute. Und ich glaube, ich weiß, wer die anderen Leute waren. Und du vielleicht auch. Aber es war eine schreckliche Entscheidung….”

…dann der Übergang…

TRUMP: Es war eine schreckliche Entscheidung, in den Nahen Osten zu gehen. Schrecklich. Wir sind jetzt bei fast 8 Billionen Dollar. Und wenn wir eine Fahrbahn, eine Autobahn, eine Schule oder so etwas bauen wollen, kämpfen alle immer um Geld. Es ist lächerlich. Das war also eine schlechte Entscheidung. Präsident Obama hat kein Geld für das Militär ausgegeben. Das war nicht sein Ding. Er wollte nichts ausgeben. Also erbte ich ein sehr erschöpftes Militär. Du kannst heute kein erschöpftes Militär haben. Und wir haben jetzt ein Militär, das kurz davor steht, auf einem Niveau zu sein, das wir seit vielen, vielen Jahrzehnten nicht mehr hatten.”

Hier ist die Abschrift auf der Seite von ABC-News nach zu lesen die im Interview fehlte und hier die Sendung