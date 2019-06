Handelskonflikt zwischen USA und Indien – Deutsche Medien verschweigen die wahren Gründe

In Deutschland berichteten die Medien vor einigen Tagen über einen drohenden Handelskrieg zwischen den USA und Indien. Die Hintergründe wurden jedoch verschwiegen, daher möchte ich sie hier aufzeigen.

Im Spiegel konnte man am 14. Juni folgende Überschrift lesen: „Handelskonflikt mit den USA – Indien will Vergeltungszölle erheben„. In dem Artikel ging es um die Zölle, die die USA kurz zuvor gegen Indien eingeführt hatten und Indiens Reaktion darauf. Dabei handelte es sich noch nicht um „echte“ Strafzölle der USA gegen Indien, das Land wurde „lediglich“ von einer…..