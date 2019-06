US-Militär grösster CO2-Verursacher der Welt

Hier eine Nachricht an alle Klimaretter, an alle Grünen, an Greta Thunberg, an den Youtuber Rezo und seine Follower, an die Friday for Future Teilnehmer unter den Schulkindern und an sonst alle die daran glauben, CO2 würde das Klima negativ verändern. Das Pentagon ist der “grösste Produzent von Treibhausgasen auf der Welt“, laut einer Studie über den Klimawandel, welche das Trump-Regime beschuldigt, es würde diese Tatsache leugnen.

Statt “uns” kleinen Leute zu beschimpfen und zu bedrohen, geht auf das amerikanische Militär los, dass ja nur 50 Militärbase in Deutschland unterhält. Stellt euch davor und verlangt sie sollen verschwinden, wenn ihr das Klima wirklich retten wollt. Oder seid ihr nur ideologisch…..