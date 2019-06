US-Elite in Panik! Putin und Xi wollen den US-Dollar aus dem eurasischen Handel verbannen

Von Pepe Escobar

Die strategische Partnerschaft zwischen Russland und China, die letzte Woche in Russland konsolidiert wurde, hat die US-Eliten in den Panik-Modus versetzt, der die ganze Welt als Geisel hält.

Etwas Außergewöhnliches begann am vergangenen Freitag mit einem kurzen Spaziergang in St. Petersburg.

Nach einem Spaziergang nahmen sie ein Boot auf der Newa, besuchten den legendären Kreuzer Aurora und kamen vorbei, um die Meisterwerke der Renaissance in der Eremitage zu besichtigen. Kühl, ruhig, gesammelt, die ganze Zeit über fühlte es sich an, als würden sie die Besonderheiten einer neuen, aufstrebenden, multipolaren Welt erfassen.

Der chinesische Präsident Xi Jinping war Ehrengast des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Es war Xis achte Reise nach Russland seit 2013, als er die New Silk Roads oder Belt and Road Initiative (BRI) ankündigte.

Zuerst trafen sie sich in Moskau und unterzeichneten mehrere Verträge. Doch diese Bombe ist Wichtig: eine Verpflichtung zur Entwicklung des bilateralen Handels und des grenzüberschreitenden Zahlungsverkehrs unter Verwendung des Rubels und des Yuan unter Umgehung des US-Dollar.

Dann besuchte Xi das St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF), Russlands führendes Geschäftstreffen, das für jeden unerlässlich ist, um die hochkomplexen Mechanismen zu verstehen, die dem Aufbau der eurasischen Integration innewohnen.



In Moskau unterzeichneten Putin und Xi zwei gemeinsame Erklärungen, deren Schlüsselbegriffe im Wesentlichen “umfassende Partnerschaft”, “strategische Interaktion” und “globale strategische Stabilität” sind.

Xi und Putin auf dem Weg in eine multipolare Welt: Aurora Cruiser Museum (Wikipedia)

In seiner Rede in St. Petersburg skizzierte Xi die “umfassende strategische Partnerschaft”. Er betonte, dass China und Russland sich beide für eine grüne und kohlenstoffarme nachhaltige Entwicklung einsetzen. Er verknüpfte die Erweiterung von BRI als “im Einklang mit der Agenda der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung” und lobte die Verbindung von BRI-Projekten mit der Eurasischen Wirtschaftsunion (EAEU). Er betonte, dass all das mit Putins Vorstellung von einer großen eurasischen Partnerschaft vereinbar sei. Er lobte den “Synergieeffekt” von BRI im Zusammenhang mit der Süd-Süd-Kooperation.

Und Xi betonte, dass China “keine Entwicklung auf Kosten der Umwelt anstreben wird”, China “das Pariser Klimaabkommen umsetzen wird” und China “bereit ist, die 5G-Technologie mit allen Partnern zu teilen”, um eine entscheidende Veränderung des Modells des Wirtschaftswachstums herbeizuführen.

Was ist mit dem Kalten Krieg 2.0?

Es war offensichtlich, dass sich dieser in den letzten fünf bis sechs Jahren langsam wieder aufbraute. Jetzt ist der Deal offen. Die umfassende strategische Partnerschaft zwischen Russland und China gedeiht, aber nicht als Alliiertenvertrag, sondern als konsequente Roadmap zur Integration Eurasiens und zur Konsolidierung der multipolaren Welt.

Die Unipolarität hatte – über ihre Dämonisierungsmatrix – zunächst den russischen Drehpunkt nach Asien beschleunigt. Nun hat der von den USA ausgehende Handelskrieg die Konsolidierung Russlands als Chinas strategisch wichtigster Partner erleichtert.

Das russische Außenministerium sollte sich besser darauf vorbereiten, praktisch alltägliche Äußerungen abzulehnen, die beispielsweise vom Vorsitzenden der Generalstabschefs, General Joseph Dunford, kommen, wenn er behauptet, dass Moskau beabsichtigt, nicht-strategische Atomwaffen im europäischen Theater einzusetzen. Es ist Teil eines kontinuierlichen Prozesses – jetzt in vollem Gange – der Hysterie in der Fertigung, indem es die NATO-Verbündeten mit der russischen “Bedrohung” erschreckt.

Moskau sollte sich besser darauf vorbereiten, den unzähligen Berichten auszuweichen und ihnen entgegenzuwirken, wie den neuesten von der RAND Corporation,RAND-Analyse: Wie zerstört man am effektivsten Russland?

Im Jahr 2014 reagierte Russland nicht auf die von Washington verhängten Sanktionen. Dann hätte es gereicht, die Gefahr des Ausfalls von 700 Milliarden Dollar an Auslandsverschuldung nur auf sich zu nehmen. Das hätte die Sanktionen zunichte gemacht.

Nun gibt es in russischen Geheimdienstkreisen eine breite Debatte darüber, was zu tun ist, falls Moskau die Aussicht hat, vom Finanzclearing-System SWIFT abgeschnitten zu werden.

A 1936 map of Eurasia. (Flickr)

Mit wenigen Illusionen darüber, was bei der G20 in Osaka Ende dieses Monats passieren könnte, in Bezug auf einen Durchbruch in den Beziehungen zwischen den USA und Russland, sagten mir Geheimdienste, dass Rosneft-CEO Igor Sechin bereit ist, eine “realistischere” Botschaft zu senden, falls der Druck schließlich zunimmt.

Seine Botschaft an die EU wäre in diesem Fall, sie abzuschneiden und eine dauerhafte Verbindung zu China herzustellen. Auf diese Weise würde das russische Öl vollständig von der EU nach China umgeleitet, was die EU vollständig von der Straße von Hormuz abhängig macht.

Peking seinerseits scheint endlich absorbiert zu haben, dass die derzeitige Trump-Administrationsoffensive kein bloßer Handelskrieg ist, sondern ein vollwertiger Angriff auf sein Wirtschaftswunder, einschließlich einer konzertierten Aktion, um China von großen Teilen der Weltwirtschaft abzuschneiden.

Der Krieg gegen Huawei – die Rosenknospe der chinesischen 5G-Herrschaft – wurde als ein Angriff auf den Kopf des Drachen wahrgenommen. Der Angriff auf Huawei bedeutet einen Angriff nicht nur auf den Tech, den Mega-Hub Shenzhen, sondern auf das gesamte Pearl River Delta: ein 3-Billionen-Yuan-Ökosystem, das die A und O der chinesischen Lieferkette für High-Tech-Produzenten liefert.

Betreten Sie den Goldenen Ring

Weder Chinas technologischer Aufstieg noch Russlands unübertroffenes hypersonisches Know-how haben das strukturelle Unwohlsein Amerikas verursacht.



Das Problem für die USA ist das Entstehen eines gewaltigen Konkurrenten in Eurasien – und schlimmer noch, einer strategischen Partnerschaft. Sie hat diese Eliten in den Modus der Höchsten Paranoia geworfen, der die ganze Welt als Geisel hält.

Im Gegensatz dazu wurde das Konzept des Goldenen Rings der multipolaren Großmächte getrieben, durch den die Türkei, Irak, Iran, Pakistan, Russland und China einen “Stabilitätsgürtel” entlang des südasiatischen Rimands bilden könnten.

Ich habe mit russischen, iranischen, pakistanischen und türkischen Analysten über Varianten dieser Idee diskutiert – aber es klingt nach Wunschdenken. Zugegebenermaßen würden alle diese Nationen es begrüßen, den Goldenen Ring zu etablieren, aber niemand weiß, auf welche Seite sich Indien stellen würde – berauscht, und träumend vom Big Power-Status als dem Kernstück der amerikanischen “Indo-Pazifik”.

Es könnte realistisch sein, dass sich Washington nicht auf einen Krieg mit dem Iran einlassen wird – denn die Kriegsspiele im Pentagon stellen das als einen Alptraum dar. Alle Optionen liegen auf dem Tisch, vom Südchinesischen Meer bis zum größeren Indopazifik.

Der tiefe Staat wird nicht zurückschrecken, um konzentrierte Verwüstungen an der Peripherie Russlands und Chinas auszulösen, und dann versuchen, das Kernland von innen heraus zu destabilisieren. Die strategische Partnerschaft zwischen Russland und China hat eine tiefe Wunde verursacht: Es schmerzt die USA, es ist schlimm, ein eurasischer Außenseiter zu sein.