Tagesschau säuselt Von Substanz keine Spur

Autor: U. Gellermann

“Menschen warten viel zu lange auf Frieden”, zitiert die Tagesschau

Außenminister Heiko Maas und verbirgt hinter diesem Säusel-Ton die

harten Fakten. Denn die ukrainische Regierung, die der Herr

Außenminister besucht hatte, will immer noch nicht das Minsker Abkommen

erfüllen, das sie selbst unterzeichnet hat. Auch an das Abkommen, das

den Zugang zum Asowschen Meer durch die Straße von Kertsch regelt,

hatte die ukrainische Regierung nicht eingehalten. Deshalb sind ein paar

ukrainische Matrosen inhaftiert, deren Freilassung von Maas gefordert

wurde. Aber mit den harten völkerrechtlichen Fakten will sich die

Tagesschau nicht aufhalten, da zwitschert sie lieber von Freiheit.

Auch die andauernden SPD-Trauerspiele, der unansehnliche Tod der alten

sozialdemokratischen Partei findet bei der Tagesschau keine saubere….