Die Welt vom Militarismus befreien

Vom 23. bis 30. Juni 2019 veranstaltet die Kampagne “Stopp Air Base Ramstein” wie in den Jahren 2015 bis 2018 eine Aktionswoche mit verschiedenen Formen des Protests. Neben der Demonstration am Samstag, dem 29. Juni, und einem mehrtägigen Friedenscamp zählt dazu die 3. Internationale Konferenz “No to Military Bases & Wars”. Die Kampagne “NATO raus – raus aus der NATO” wird dabei sein und sich einbringen – insbesondere im Rahmen der Konferenz gegen Militärbasen und Kriege, denn es gilt, den Kampf zur Befreiung der Welt von Militärbasen der USA und der NATO weiter zu intensivieren und weiter zu internationalisieren. Ziel ist die Mobilisierung…

