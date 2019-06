Deutsche Regierung im Würgegriff der Israel-lobby

Israel Lobbies der Bundesregierung zur Durchsetzung des Antrags auf Definition von BDS als antisemitisch

Der im vergangenen Monat mit breiter Mehrheit angenommene Antrag des Bundestages stößt auf breiten Widerstand, auch von jüdischen Intellektuellen.

AFP

Die Bundesregierung prüft, ob sie einen Antrag ihres Parlaments annehmen soll, der die Boykott-, Entziehungs- und Sanktionsbewegung (BDS) als antisemitisch definiert und ihr die Nutzung öffentlicher Gebäude verbietet – und wie sich eine solche Entscheidung auf die deutsche Finanzierung von Gruppen auswirken würde, die die Bewegung unterstützen.

Haaretz hat erfahren, dass Israel und verschiedene öffentliche Diplomatengruppen Deutschland unter Druck setzen, den Antrag anzunehmen, und starke Meinungsverschiedenheiten zwischen den Ministerien hervorrufen. Das Büro von Bundeskanzlerin Angela Merkel muss noch über eine offizielle Position entscheiden.

Deutsche Quellen berichteten Haaretz, dass das Innenministerium des Landes, angeführt von dem Kommissar für den Kampf gegen den Antisemitismus Felix Klein, den Antrag im Allgemeinen unterstützt, während das Außenministerium dagegen ist. Beamte des Außenministeriums sagten kürzlich Journalisten, dass sie sich einem Boykott Israels widersetzen, dass die BDS-Bewegung jedoch ein breites Spektrum von Positionen umfasst, und jede Instanz und Organisation muss einzeln untersucht werden, um festzustellen, ob sie antisemitisch ist.

Mit dem Antrag des Bundestages im vergangenen Monat hatte erstmals ein Europäisches Parlament die BDS-Bewegung offiziell als antisemitisch definiert. Der Antrag, der ein Aufruf an die Regierung ist und nicht rechtsverbindlich ist, fand breite Unterstützung von Merkels Christlich-Demokratischer Union, den Sozialdemokraten und der Freien Demokratischen Partei. Auch einige Mitglieder der Grünen unterstützten den Antrag, andere enthielten sich in letzter Minute der Stimme. Der Antrag besagt, dass die “Don’t Buy”-Aufkleber der BDS-Bewegung auf israelischen Produkten an den Nazi-Slogan “Don’t buy from Jews” erinnern.

In der vergangenen Woche haben 240 jüdische Intellektuelle eine Petition gegen den Antrag des Bundestages veröffentlicht: “Boykotte sind ein legitimes und gewaltfreies Mittel des Widerstands”. Die Unterzeichner, darunter Avraham Burg und Eva Illouz, forderten die Bundesregierung auf, den Antrag nicht anzunehmen, die Meinungsfreiheit zu schützen und die Finanzierung israelischer und palästinensischer Organisationen fortzusetzen, “die die israelische Besatzung friedlich in Frage stellen, schwere Verstöße gegen das Völkerrecht aufdecken und die Zivilgesellschaft stärken”. Diese Organisationen verteidigen die Prinzipien und Werte, die das Herzstück einer liberalen Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in Deutschland und anderswo bilden. Mehr denn je brauchen sie finanzielle Unterstützung und politische Unterstützung.”

Das Jüdische Museum in Berlin teilte die Petition auf Twitter und erzeugte eine Online-Gegenreaktion. Der israelische Botschafter in Deutschland Jeremy Issacharoff nannte die Beteiligung des Museums an der Petition “beschämend”.

Letztes Jahr wurde berichtet, dass der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu von Merkel verlangte, dass Deutschland die Finanzierung des Museums einstellt, weil es eine Ausstellung über Jerusalem veranstaltet hatte, “die eine muslimisch-palästinensische Perspektive darstellt”. Merkel wurde gebeten, auch andere Organisationen, darunter die Internationalen Filmfestspiele Berlin, pro-palästinensische christliche Organisationen und die israelische Nachrichten-Website +972, die von der Heinrich-Böll-Stiftung gefördert wird, aus dem Programm zu nehmen.

Netanyahu leugnete den Bericht nicht und sein Büro bestätigte, dass er “bei verschiedenen Führern die Frage der Finanzierung palästinensischer und israelischer Gruppen und gemeinnütziger Organisationen angesprochen habe, die die israelischen Streitkräfte als Kriegsverbrecher darstellen, den palästinensischen Terrorismus unterstützen und zum Boykott des Staates Israel auffordern”.